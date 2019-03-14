الرئيس الكوري يزور كمبوديا اليوم

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يتوجَّه الرئيس "مون جيه إين" إلى كمبوديا، في المحطة الأخيرة من جولته التي تشمل ثلاث دول.وسوف يصل الرئيس الكوري إلى العاصمة الكمبودية "بنوم بنه" بعد ظهر اليوم الخميس، حيث يبدأ زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، وذلك بعد أن يحضر منتدى الأعمال والشركات الماليزية والكورية في كوالالمبور.وسوف يحضر "مون" غدًا الجمعة حفل استقبال يستضيفه الملك "نورودوم سيهاموني"، ويعقد مباحثات مع رئيس الوزراء "هون سن" لمناقشة سبل توسيع التعاون في مجالات الزراعة والبنية التحتية وغيرها من المجالات.وسوف يشارك "مون" ورئيس الوزراء الكمبودي أيضًا في منتدى ثنائي للأعمال والشركات تحت عنوان "إعادة إنشاء معجزة نهر الهان في نهر ميكونغ"، ومن المتوقع أن يلقي الرئيس كلمة رئيسية في المنتدى، ثم يزور مجمع المعبد القديم في "أنغكور وات" في مقاطعة "سيم ريب" برفقة مسؤولين كمبوديين.