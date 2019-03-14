الولايات المتحدة تحذف كلمة من تقرير حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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حذفت الولايات المتحدة كلمة "فظيعة" من وصف انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، في التقرير السنوي الصادر أمس الأربعاء.وفي العام الماضي، وصف التقرير الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية ممارسات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بالقول: "واجه شعب كوريا الشمالية انتهاكات 'فظيعة' لحقوق الإنسان من قبل الحكومة".وفي تقرير هذا العام، تم تعديل العبارة إلى "واجه الشعب الكوري الشمالي بعض المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان"، وسرد قائمة الانتهاكات المألوفة.وقال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" في مقدمة التقرير إن سياسة الإدارة الأمريكية هي التعامل مع الحكومات الأخرى، بغض النظر عن سجلها الحقوقي، إذا كان ذلك سيؤدي إلى تعزيز المصالح الأمريكية.وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن تصريحات "بومبيو" تنطبق على كوريا الشمالية، حيث تهدف إدارة "ترامب" إلى إقناع النظام الكوري الشمالي بالتخلي عن أسلحته النووية.