بومبيو متفائل بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" في مقابلة أجرتها معه شبكة تلفزيون "فوكس 26 هيوستن نيوز"، إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد أخبره ما لا يقل عن 6 مرات بأنه سينزع الأسلحة النووية.وأضاف أن كوريا الشمالية توقفت عن اختبار الصواريخ والأسلحة النووية، وأن الولايات المتحدة تعتقد أن بإمكانها الاستمرار في الحفاظ على ذلك الوضع.وأكد "بومبيو" أنه لا يزال هناك طريق طويل يجب قطعه لنزع السلاح النووي، لكنه متفائل بتحقيق ذلك الغرض، طالما أن الزعيم "كيم" يرغب في التفكيك النووي.وأضاف أن الولايات المتحدة تريد من كوريا الشمالية الالتزام بتعهداتها بشكل فعلي.ومن جهة ثانية، أكدت الولايات المتحدة في تقريرها السنوي الصادر اليوم حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم أنه لم يتم تحسين وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية حتى في الوقت الذي جرت فيه المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ.