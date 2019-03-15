طوكيو تؤكد أن اتفاق 2015 أنهى أزمة الاسترقاق الجنسي

كررت طوكيو ادعاءها بأن مشكلة ضحايا الاسترقاق الجنسي الكوريات قد تم حلها من خلال اتفاق عام 2015 الذي تم توقيعه بين البلدين.ونقل كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "يوشيهيد سوغا" موقف حكومته خلال مؤتمر صحفي دوري أمس الخميس.وجاءت إجابته ردًّا على رأيه حول احتمالية قيام محكمة كورية باستئناف جلسات الاستماع في شهر مايو القادم، في دعوى تعويض رفعتها الضحايا ضد الحكومة اليابانية، بسبب جرائمها الجنسية خلال الحرب العالمية الثانية.وقال "سوغا" إن اتفاق عام 2015 وضع حلًّا نهائيًّا ولا رجعة فيه للقضية، والذي بموجبه نفذت اليابان جميع الإجراءات المطلوبة، وقال إن طوكيو ستواصل مطالبتها لسيول بالالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الثنائية.ورفض المسؤول الياباني الإجابة عن سؤال حول استراتيجية بلاده بشأن المحاكمة الجارية في كوريا الجنوبية.