الرئيس مون يؤكد على قوة الصداقة بين كوريا وماليزيا

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أشاد الرئيس "مون جيه إين" بنتائج زيارته الرسمية إلى ماليزيا التي اختتمت أمس الخميس.ونشر "مون" تقييمه للزيارة على مواقع التواصل الاجتماعي أمس بعد اختتام زيارته التي استمرت 3 أيام، في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.وقال "مون" إنه تشرف بأن يكون أول ضيف دولة لماليزيا، منذ تتويج السلطان "عبد الله" سلطان "باهانغ" وتنصيب الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء "مهاتير محمد"، مشيرًا إلى أن الزيارة كانت نتيجة للصداقة بين شعبي البلدين.وسلط الرئيس الضوء على بعض النتائج المهمة لزيارته، مثل توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في سوق المنتجات الحلال، واتفاق للدفع باتجاه اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.كما تطرق إلى توقيع اتفاق للتعاون في مشروع بناء مدينة ذكية في مدينة "كوتا كينا بالو" الماليزية، موضحا أن هذا المشروع سيخلق فرصًا للبلدين لريادة عصر الثورة الصناعية الرابعة.