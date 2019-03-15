وزارة الدفاع الأمريكية تنفي طلب زيادة التكاليف الدفاعية من الحلفاء

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نفى القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي "باتريك شاناهان" التقارير التي تفيد بأن البنتاغون سيطلب من الدول الحليفة للولايات المتحدة دفع التكاليف الكاملة لنشر القوات الأمريكية على أراضيها بالإضافة إلى نسبة 50%.وسُئِل "شاناهان" عمّا يسمى بصيغة "التكلفة + 50%" خلال شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أمس الخميس، حيث أجاب بأن الولايات المتحدة لا تسعى لتنفيذ تلك الخطة، ووصف التقارير الإعلامية ذات الصلة بأنها "خاطئة".كما قال إنه يتعين على شركاء الولايات المتحدة أن يسددوا "حصة عادلة" عندما يستطيعون ذلك، ولكن لا وجود لمثل هذه الصيغة التجارية.وكانت صحيفة "واشنطن بوست" وغيرها من وسائل الإعلام قد ذكرت مؤخرًا أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يريد تطبيق صيغة "التكلفة + 50%" على حلفاء الولايات المتحدة كاليابان وألمانيا، لتعويض واشنطن عن تكلفة نشر القوات الأمريكية المتمركزة هناك.