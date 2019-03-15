المبعوث الأمريكي يطلب تعاون مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية

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التقى المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغون" مع أعضاء مجلس الأمن الدولي حيث طلب منهم التعاون فيما يتعلق بالقضايا الكورية الشمالية.والتقى "بيغون" بممثلي 15 دولة عضوًا في مجلس الأمن، بما في ذلك الصين وروسيا، في مدينة نيويورك أمس الخميس، حيث أوضح لهم نتائج قمة الشهر الماضي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية التي عُقدت في هانوي.وخلال الاجتماع، طلب المبعوث الأمريكي تعاون مجلس الأمن لضمان ألا تبحث كوريا الشمالية عن طريق مختلف عن نزع السلاح النووي.وشدد "بيغون" على أن الوسائل الدبلوماسية مع كوريا الشمالية ما زالت خيارًا قائما، مع التأكيد من جديد على ضرورة الحفاظ على العقوبات، حتى يتم إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.وقد حضر "تشو تيه يول"، سفير كوريا الجنوبية لدى مجلس الأمن، الاجتماع بدعوة من الولايات المتحدة، كممثل لدولة معنية بقضايا شبه الجزيرة الكورية.