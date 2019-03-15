استئناف تشغيل الخط السابع لمترو الأنفاق بعد حادث الخميس

تم استئناف عمليات مترو الأنفاق على الخط السابع في سيول، أمس الجمعة، بعد حادث الانحراف عن القضبان الذي وقع يوم الخميس.وقالت الشركة المشغلة لخطوط مترو الأنفاق في العاصمة إن خروج القطار عن القضبان وقع في الساعة 7:21 مساء الخميس، بعد أن دخل القطار إلى نفق يؤدي إلى المحطة "دوبونغ سان".وتم إجلاء نحو 290 راكبًا بأمان من خلال مخرج للطوارئ في نفق المترو، دون الإبلاغ عن وقوع أي إصابات.وبسبب الحادث، تم تعليق تشغيل القطارات العاملة على الخط السابع التي تمر عبر محطة "سوراك سان" و"جانغ آم".وقالت الشركة إن عمليات الإصلاح اكتملت في الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة، وأن القطارات سوف تعمل اليوم بصورة طبيعية.