الاتحاد الأوربي يدين انتهاك كوريا الشمالية لحقوق الإنسان

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قدمت رومانيا أمس الخميس مشروع قرار نيابة عن الاتحاد الأوربي، إلى الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يدين انتهاكات حقوق الإنسان من قبل كوريا الشمالية.وقال مشروع القرار المكون من 7 صفحات إن الاتحاد الأوربي يدين بأشد لهجة انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة والخطيرة وواسعة النطاق من قبل كوريا الشمالية منذ فترة طويلة وحتى الآن.وأشار إلى أن كوريا الشمالية ترتكب أعمال القتل والتعذيب والعنف الجسدي والاضطهاد الديني والسياسي ضد السجناء السياسيين والمواطنين العاديين.وعبر الاتحاد الأوربي في قراره عن تأييده لقرارات الأمم المتحدة التي توصي بإحالة وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.وحث القرار السلطة الحاكمة في كوريا الشمالية على الاعتراف بما يجري داخل وخارج البلاد من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات فورية لتصحيحها.ومن المتوقع أن تتم المصادقة على قرار الاتحاد الأوربي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين من شهر مارس الجاري.