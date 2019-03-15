اجتماع لوزيري الدفاع الكوري والأمريكي نهاية هذا الشهر

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من المقرر أن يجتمع وزير الدفاع الأمريكي "باتريك شاناهان" مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جونغ كيونغ دو" في وقت لاحق من هذا الشهر في واشنطن.وقال الوزير الأمريكي في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أمس الخميس إنه سيناقش مع نظيره الكوري "التقدم والنتائج" بشأن التدريبات العسكرية المشتركة، والتي تم تقليصها مؤخرًا لدعم الجهود الدبلوماسية لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.وأشار الوزير الأمريكي إلى أن عملية إعادة التنظيم أخذت في الاعتبار مسؤوليات كوريا الجنوبية المتزايدة في الرقابة التشغيلية والحاجة إلى الحفاظ على الاستعداد الدفاعي في شبه الجزيرة.ورفض "شاناهان" المخاوف من أن التدريبات المجمَّعة التي تم تقليص نطاقها، قد تضعف القدرات القتالية للبلدين الحليفين أو استعدادهما، قائلًا إنه لن يكون هناك أي تدهور.وأضاف الوزير أنه أجرى محادثات شخصية مع قائد القوات الأمريكية في كوريا "روبرت أبرامز"، وأكد له أن الجانبين سيكون لديهما القدرات الدفاعية اللازمة.