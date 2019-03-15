معدلات تأييد الرئيس الكوري مون جيه إين تسجل أقل مستوياتها

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سجلت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه ين" أقل مستوياتها منذ تنصيبه.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي العام أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من يوم الثاني عشر وحتى الرابع عشر من شهر مارس الجاري على 1004 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد الرئيس "مون" 44%، فيما بلغت معدلات المعارضة 46%.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها معدلات المعارضة معدلات التأييد منذ الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر من العام الماضي.ويرجع السبب في تراجع معدلات تأييد الرئيس "مون" إلى عدم قدرة الحكومة على إيجاد حل لمعاناة البلاد من الصعوبات الاقتصادية، وسياساتها الموالية لكوريا الشمالية.وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 39%، في الوقت الذي حصل فيه حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي على تأييد بنسبة 22%، وحزب العدل 7%، وحزب الإصلاح المستقبلي 7% أيضا، وحزب السلام الديمقراطي 1%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.