كوريا تحظر تحليق الطائرات بوينغ 737 ماكس في أجوائها

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قررت الحكومة الكورية حظر عبور الطائرات بوينغ 737 ماكس التي تعرضت اثنتان منها للتحطم، الأولى في شهر أكتوبر من العام الماضي في إندونيسيا، والثانية يوم العاشر من مارس الجاري في إثيوبيا، من وإلى المطارات الكورية، وتحليقها في الأجواء الكورية، وهبوطها في المطارات الكورية.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل إنها قد أخبرت المنظمات الدولية المعنية بهذا القرار الداعي إلى منع الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس التابعة لشركات الخطوط الجوية الأجنبية من الهبوط في المطارات الكورية، والتحليق في الأجواء الكورية.وقال تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء إن شركة "بوينغ" قد توقفت عن تسليم هذا النوع من الطائرات لشركات الطيران، ولكن ستستمر في إنتاجها.الجدير بالذكر أن شركة "إيستار إير" الكورية للطيران قد استخدمت طائرتين من هذا الطراز، لكنها قررت تعليق رحلاتهما يوم الأربعاء الماضي، بينما قررت شركات الطيران الكورية الأخرى، ومن بينها "كوريان إير" و"تي واي" و"جيجو"، تأجيل تسلم ذلك النوع من الطائرات.