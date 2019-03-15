سيول وواشنطن تتفقان على إعفاء لم شمل العائلات المشتتة عبر الفيديو من العقوبات

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توصلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى اتفاق على إعفاء برنامج لم شمل العائلات المشتتة في الكوريتين عبر الفيديو، من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.وجاء هذا الاتفاق في اجتماع مجموعة العمل المشتركة الذي عقد أمس الخميس في واشنطن، وبالتالي من المتوقع أن تبدأ كوريا الجنوبية قريبًا في الاستعدادات الخاصة بتنظيم جولة للم شمل العائلات المشتتة بالفيديو، بما في ذلك إرسال المعدات اللازمة وصيانة الأدوات القديمة في كوريا الشمالية، بما في ذلك الشاشات وأجهزة التصوير.وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الاجتماع قد تطرق إلى مجموعة واسعة من القضايا، منها مصيرالمشروعات الكورية المشتركة، حيث اتفق الجانبان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفاء إرسال المعدات اللازمة إلى كوريا الشمالية للتنقيب المشترك بين الكوريتين في موقع قصر "مان وول ديه" في مدينة كيسونغ الكورية الشمالية، والذي تم تدميره في عصر مملكة كوريو القديمة.ولكن لم يتمكن الجانبان من تضييق الفجوة في وجهتي نظرهما بشأن السماح لأصحاب الشركات الكورية الجنوبية العاملة في مجمع كيسونغ الصناعي بزيارة كوريا الشمالية.