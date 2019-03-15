كوريا تقدم 12 مليون دولار مساعدات إنسانية لسوريا والدول المجاورة لها

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قالت وزارة الخارجة الكورية أن الوفد الحكومي الكوري الذي شارك في مؤتمر بروكسل الثالث لدعم سوريا والمناطق المجاورة لها، قد كشف أمس الخميس عن خطة الحكومة الكورية لتقديم مساعدات إنسانية تبلغ قيمتها 12 مليون دولار لتلك الدول.وكانت الحكومة الكورية قد قدمت حتى الآن مساعدات إنسانية بقيمة 63 مليون دولار لسوريا التي تعرضت لحرب أهلية منذ عام 2011، وتشمل المساعدات الدول المجاورة لسوريا والتي تستوعب اللاجئين السوريين، ومنها تركيا والأردن ولبنان.وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن هناك 11.7 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، يحتاجون للحصول على دعم إنساني، مشيرا إلى ضرورة تخصيص 3.3 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لهم.وأكدت وزارة الخارجية الكورية أن الحكومة الكورية مستعدة للمشاركة في حل الأزمات الإنسانية العالمية بصفتها دولة عضوا في المجتمع الدولي ذات مسؤولية، وتعهدت بالاستمرار في تقديم الدعم الإنساني لليمن والعراق بالإضافة إلى سوريا.