الرئس الكوري مون جيه إين يختتم جولته الآسيوية

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وصل إلى العاصمة الكمبودية "بنوم بنه" بعد ظهر أمس الخميس الرئيس الكوري "مون جيه إين" في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، وهي آخر محطة في جولته في جنوب شرق آسيا التي شملت أيضا كلا من بروناي وماليزيا.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس كوري بزيارة رسمية لكمبوديا منذ عشر سنوات.وأجرى الرئيس "مون" لقاء مساء أمس مع أعضاء الجالية الكورية في كمبوديا حيث أشاد بالجهود التي بذلوها لتنمية التعاون والتبادل بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين سيول وبنوم بنه قد تجاوز مليار دولار.وحضر الرئيس "مون" مأدبة عشاء ودية أقامها رئيس الوزراء الكمبودي "هون سين".كما عقد الرئيس "مون" محادثات مع "هون سين" اليوم الجمعة، وناقش معه سبل توسيع التعاون في مجالات الزراعة والبنية التحتية وغيرها من المجالات.