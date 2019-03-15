كوريا الشمالية تدرس إنهاء المحادثات النووية مع الولايات المتحدة

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صرحت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هي" بأن حكومة بلادها تدرس تعليق المفاوضات النووية الحالية مع الولايات المتحدة الأمريكية.ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" ووكالة "أسوشيتيد برس" عن "تشيه" هذه التصريحات التي أدلت بها في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ اليوم الجمعة، حيث قالت إن كوريا الشمالية ليست لديها نية لتقديم تنازلات لتجاوز المأزق الحالي في المفاوضات.وادعت المسؤولة الكورية الشمالية أن الولايات المتحدة فقدت "فرصة ذهبية" في قمة هانوي الشهر الماضي، وقالت إن كوريا الشمالية سوف تقرر قريبًا ما إذا كانت ستستأنف إطلاق الصواريخ وإجراء الاختبارات النووية. وقالت "تشيه" أيضًا إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سوف يصدر بيانًا رسميًا في المستقبل القريب للكشف عن خططه بعد انهيار قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب". ويذكر أن قمة هانوي قد انتهت دون التوصل إلى اتفاق، حيث تصادمت مطالب الولايات المتحدة بنزع السلاح النووي، مع دعوات كوريا الشمالية لتخفيف العقوبات. وقال وزير الخارجية الكوري الشمالي "ري يونغ هو" إن "كيم جونغ أون" أراد إلغاء خمس فقط من العقوبات الإحدى عشرة التي تم تبنيها فيما بين عاميْ 2016 و2017. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أوضح كبير المفاوضين النوويين الأمريكيين "ستيفن بيغون" أن حكومة بلاده لا توافق على اتباع نهج تدريجي لإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.