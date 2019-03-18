كوريا الشمالية وروسيا تناقشان قضايا شبه الجزيرة الكورية

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس" أول من أمس السبت إن روسيا وكوريا الشمالية ناقشتا سبل حل قضايا شبه الجزيرة الكورية، من خلال مجلس الأمن الدولي.وأوضح التقرير أن نائب وزير الخارجية الروسي "سيرجي فيرشينين" قد اجتمع مع نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي "إيم تشون إيل"، لمناقشة سبل التوصل إلى حل شامل لقضايا شبه الجزيرة الكورية.ونقل التقرير عن مصادر في وزارة الخارجية الروسية قولها إن الجانبيْن ركَّزا على البحث عن طريقة بناءة لمناقشة القضايا الإقليمية والعالمية في الأمم المتحدة.كما أشارت المصادر إلى أن الجانبين ركزا أيضا على الاستفادة من إمكانيات مجلس الأمن الدولي والوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية، للتوصل إلى حل شامل.وكان المسؤول الكوري الشمالي قد التقى أيضا مع نائب وزير الخارجية الروسي "أيغور مورغولوف" لمدة خمس ساعات في وقت سابق من يوم الخميس الماضي في موسكو.