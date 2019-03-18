الأمم المتحدة تقول إن عقوبات كوريا الشمالية أثرت على المشروعات الإنسانية

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قالت لجنة من الخبراء التابعين للأمم المتحدة في تقرير أصدروه مؤخرًا، إن العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية قد أدت إلى عواقب غير مقصودة على البرامج الإنسانية هناك.وقالت اللجنة المشرفة على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية في التقرير إن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لا زالت تعاني من العواقب غير المقصودة للعقوبات، والتي جعلت من المستحيل عليها أن تعمل بشكل طبيعي في كوريا الشمالية.وأشار التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي، إلى أن المجالات الرئيسية الستة المثيرة للقلق في هذا الشأن تشمل تأخير تلقي الإعفاءات والتخليصات الجمركية، وانخفاض عدد الموردين الأجانب، وتناقص تمويل العمليات.وأوصى التقرير السنوي بأن تطبق لجنة العقوبات معايير أكثر مرونة في مراجعة طلبات الإعفاء من العقوبات التي تتقدم بها البرامج الإنسانية العاملة في كوريا الشمالية.كما اقترحت اللجنة تشكيل "قائمة بيضاء" من العناصر غير الحساسة المستخدمة في العمليات الإنسانية، وبذل الجهود اللازمة لتبسيط عملية تقديم الطلبات.