اجتماع بين الأحزاب السياسية لمناقشة إصلاح نظام الانتخابات

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عقد الحزب الديمقراطي الحاكم وثلاثة أحزاب معارضة صغيرة اجتماعًا بعد ظهر أمس الأحد لاستكمال مناقشاتهم حول كيفية إصلاح نظام الانتخابات في البلاد.وفي هذا الإطار، اجتمعت رئيسة لجنة الإصلاح السياسي التابعة للبرلمان "شيم سانغ جونغ" مع ممثلين من الحزب الحاكم، وحزب "الإصلاح المستقبلي"، وحزب الديمقراطية والسلام، في الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس الأحد في مقر البرلمان.يشار إلى أن الأحزاب السياسية الكورية باستثناء حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، تعتزم التوصل إلى اتفاق نهائي حول خطط الإصلاح التي تم التوصل إلى اتفاق عام بشأنها.وسوف تعقد الأحزاب اجتماعاتها هذا الأسبوع لجمع الآراء والوصول إلى اتفاق موحد.كما وافقت الأحزاب يوم الجمعة الماضي على تطبيق نظام التمثيل النسبي المختلط من الأعضاء، دون زيادة عدد المقاعد البرلمانية الحالية، وسيخصص النظام المقترح 75 مقعدًا من مقاعد التمثيل النسبي، المرتبطة بنسبة الدعم الانتخابي لكل حزب.