تقرير يؤكد أن خسائر الغبار الناعم بلغت 3,7 مليار دولار

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أشارت دراسة أخيرة إلى أن الغبار الناعم في كوريا قد تسبب في وقوع خسائر اقتصادية تزيد عن 4 تريليونات وون خلال العام الماضي، حيث أدى إلى إضعاف أنشطة الإنتاج في البلاد.وقال تقرير نشره معهد "هيون ديه" للأبحاث أمس الأحد، إن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الغبار الناعم تقدر بـ4.23 تريليون وون في العام الماضي، أي حوالي 3,7 مليار دولار، وهو ما يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد.وقال مركز الأبحاث الخاص إنَّ الأيام التي تم فيها إصدار تحذيرات بشأن الغبار الدقيق في العام الماضي قد أدت إلى خسائر تجاوزت 158 مليار وون، كما أن الغبار الناعم أضر بأنشطة الإنتاج بنسبة 6.7% في المتوسط.وقد صدر التقرير بناء على دراسة استقصائية شملت أكثر من 1000 شخص بالغ على مستوى البلاد في الشهر الماضي.