الأحزاب السياسية تتوصل إلى مسودة لمشروع قانون إصلاح الانتخابات

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أصدر الحزب الديمقراطي الحاكم وثلاثة أحزاب معارضة صغيرة مسودة لمشروع قانون إصلاح نظام الانتخابات، الذي سيتم بموجبه تخفيض سن التصويت، وتطبيق نظام التمثيل النسبي المختلط والمعدل.وقد عقدت لجنة الإصلاح السياسي البرلمانية محادثات أمس الأحد توصل من خلالها ممثلون عن الأحزاب الأربعة إلى اتفاق بشأن تفاصيل إصلاح نظام الانتخابات.واتفقت الأحزاب الأربعة، باستثناء حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، على تطبيق نظام التمثيل النسبي المختلط للأعضاء، دون زيادة عدد المقاعد البرلمانية من عددها الحالي البالغ 300 مقعد.وسيؤدي النظام الجديد إلى تقليل عدد المقاعد البرلمانية العادية من 253 إلى 225، مع زيادة عدد مقاعد التمثيل النسبي من 47 إلى 75.وبالإضافة إلى ذلك، فقد وافقت الأحزاب على تخفيض سن التصويت من 19 عامًا إلى 18 عامًا.وسوف يقوم ممثلو الأحزاب اليوم الاثنين بإبلاغ أحزابهم بتفاصيل الاتفاق، بحيث تتم الموافقة على مسودة القانون بعد عقد اجتماع لأعضائها.