كوريا الشمالية وروسيا تتفقان على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية

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اتفقت كوريا الشمالية وروسيا على تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والشؤون الإنسانية.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد إنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع عقد في موسكو يوم الخميس الماضي بين نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي "إيم تشون إيل"، ونظيره الروسي "أيغور مورغولوف".وأوضح التقرير أن الجانبين اتفقا أيضا على تعزيز الاتصالات والتبادلات رفيعة المستوى في المجال السياسي خلال هذا العام، احتفالا بالذكرى السبعين على توقيع اتفاقهما الثنائي بشأن التعاون الاقتصادي والثقافي.كما اتفقا على تعزيز الدعم المتبادل والتعاون في حل قضايا شبه الجزيرة الكورية.وقد وقعت وزارتا الخارجية في البلدين على خطة التبادلات الثنائية لعام 2019-2010، بعد محادثات نائبي الوزراء.