احتجاز ضابط شرطة لتورطه في فضيحة سونغري الجنسية

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تم احتجاز أحد ضباط الشرطة بتهمة التورط في فضيحة الخدمات الجنسية والفساد التي تورط فيها "سونغري" العضو السابق في فرقة "بيغ بانغ".وقالت وكالة الشرطة أمس الأحد إنه تم احتجاز ضابط في مركز شرطة "كانغ نام" في سيول يوم الجمعة الماضي، بتهمة التقصير في أداء الواجب.ويواجه هذا الضابط تهمة التغاضي عن نادي "الشمس المحترقة" في أثناء تحقيقاته في مزاعم سماح النادي لفتاة قاصر بالدخول وتناول الكحول في يوليو الماضي، حيث أغلق الضابط القضية لعدم كفاية الأدلة وأبلغ النيابة بالقرار، وأوصى آنذاك بإسقاط القضية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها مسؤول بالشرطة فيما يتعلق بهذه الفضيحة.