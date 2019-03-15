سيول تؤكد أن بيونغ يانغ وواشنطن أحرزتا الكثير من التقدم

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قال مسؤول رئاسي كوري جنوبي رفيع المستوى إن كوريا الشمالية والولايات المتحدة أحرزتا الكثير من التقدم في محادثاتهما النووية خلال العام الماضي.وأضاف المسؤول في تصريحات للصحفيين أمس الأحد أنه على الرغم من انهيار القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، إلا أن الجانبين لن يعودا إلى فترة الصراع والمواجهة، مؤكدا على أنهما تمكنا من إحراز الكثير من التقدم، ولا يمكن أن يعودا إلى الوراء.ووفقا لمكتب الرئاسة، فقد أعرب الجانبان عن عزمهما مواصلة المفاوضات والمسار الدبلوماسي، مشيرًا إلى التصريحات الأخيرة لنائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هي" والممثل الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغون".وقال المسؤول إن سيول ستجري حوارًا مع بيونغ يانغ حول مساعدتها هي وواشنطن على استئناف المحادثات بينهما قريبًا.وأضاف أنه من الضروري إعادة النظر في استراتيجية "إما كل شيء أو لا شيء" في التعامل مع كوريا الشمالية، وهو ما يبدو متناقضا مع مساعي واشنطن في التوصل إلى "صفقة كبيرة" في المحادثات النووية، في حين أن بيونغ يانغ تريد عملية تدريجية لنزع السلاح النووي.