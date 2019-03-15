بولتون يؤكد أن استئناف التجارب النووية فكرة سيئة

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" إنه إذا قررت كوريا الشمالية العودة إلى إجراء التجارب الصاروخية والنووية فسوف يكون هذا قرارًا سيئًا.وصرح "بولتون" بذلك خلال مقابلة مع محطة إذاعية محلية في نيويورك أمس الأحد.وفي إشارة إلى تصريح نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هي" يوم الجمعة، بأن بلادها تدرس العودة إلى إجراء التجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية، قال إن ذلك التصريح غير مفيد.وأضاف أن الكوريين الشماليين لم يكونوا للأسف مستعدين لأداء ما يلزم لنزع السلاح النووي.ومع ذلك، أكد أيضا أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يريد حل التهديدات الكورية الشمالية من خلال المفاوضات، لكي تصبح كوريا الشمالية خالية من الأسلحة النووية.وقال "بولتون" إن وجود دور للصين في المفاوضات أمرٌ ترحب الولايات المتحدة بدراسته إذا كان سيؤدي إلى بعض التحرك من جانب كوريا الشمالية.وجاءت هذه التصريحات بعد تأكيد "تشيه" يوم الجمعة الماضي بأن بلادها تدرس تعليق المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، وأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سيصدر بيانًا رسميًّا في المستقبل القريب لكشف خطته بعد انهيار قمته الثانية مع "ترامب".