سيول تخطط لإجراء محادثات عسكرية مع بيونغ يانغ

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تخطط كوريا الجنوبية لإجراء محادثات عسكرية مع كوريا الشمالية قريبا لبحث القضايا المتعلقة بالاتفاق العسكري الموقع بينهما يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الماضي.وجاءت هذه الخطة في تقرير قدمته وزارة الدفاع للجنة البرلمانية للشؤون الدفاعية اليوم الاثنين، حيث قالت الوزارة إنها تخطط لإجراء محادثات على مستوى الجنرال أو على مستوى العمل مع كوريا الشمالية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ما تم التوصل إليه في الاتفاق العسكري، في غضون هذا العام.وأضافت الوزارة أنها ستستمر في مراقبة ما إذا كان الاتفاق العسكري الموقع بين الكوريتين الذي يقضي بالتوقف عن الأعمال العدائية في البر والبحر والجو، يتم الالتزام به أم لا، مشيرة إلى أنها تدرس إمكانية إجراء محادثات عسكرية مع كوريا الشمالية على مستوى نائب وزير مرة كل ثلاثة شهور.وفيما يخص عملية البحث عن رفات الجنود الكوريين الذين قتلوا خلال الحرب الأهلية الكورية، قالت الوزارة إنه تم تشكيل فريق سيشارك في عملية البحث، وقد أخبرت الجانب الشمالي بقائمة أعضائه يوم السادس من مارس الجاري.