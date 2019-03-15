لجنة حقوق الإنسان تنتقد معاقبة النساء بسبب الإجهاض

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قدمت لجنة حقوق الإنسان الوطنية في كوريا الجنوبية رأيها للمحكمة الدستورية بشأن قضية الإجهاض، حيث قالت إن معاقبة النساء بسبب الإجهاض تنتهك حقوق المرأة الأساسية.وأوضحت اللجنة أنه تم اتخاذ قرار بهذا الشأن في الدورة الرابعة من اجتماعاتها، والتي عقدت بحضور جميع أعضائها يوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها لجنة حقوق الإنسان الوطنية عن رأيها في مسألة الإجهاض بشكل علني.وقالت اللجنة في قرارها إنه لا يتم الاعتراف بحق النساء في اتخاذ قرار خاص بالإجهاض دون تدخل من سلطة الحكومة، رغم أن الإنجاب شيء مهم يؤثر تأثيرا كبيرا على حياة النساء أنفسهن.وأضافت أن حق النساء في الصحة والحياة يتعرض لتهديد خطير بسبب عمليات الإجهاض غير الشرعية.وعبرت اللجنة عن أملها في بناء قاعدة أساسية لتتمكن النساء من خلالها من التمتع بحياتهن كصاحبات حقوق أساسية، عن طريق إلغاء البند القانوني الخاص بمعاقبة النساء بسبب الإجهاض.