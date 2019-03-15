كوريا الشمالية تؤكد على ضرورة تنمية اقتصادها رغم العقوبات

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شددت كوريا الشمالية على ضرورة تنمية اقتصادها الإقليمي رغم استمرار العقوبات الدولية المفروضة عليها.وقال تقرير نشرته صحيفة "رودونغ شنمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية اليوم الاثنين، إنه يمكن تحسين مستوى معيشة المواطنين في الأقاليم من خلال تحقيق الاكتفاء الاقتصادي الذاتي عن طريق استخدام الموارد والطاقة الكامنة، وهو ما سيؤدى بالتالي إلى التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد وبناء دولة اشتراكية.وأكدت الصحيفة على أهمية حل مشكلة الغذاء التي يعاني منها الشعب الكوري الشمالي من خلال تعزيز الإنتاج الزراعي.كما أكدت على أهمية تحديث المصانع الإقليمية وإنتاج منتجات ذات جودة عالية، ووضع سياسات للتنمية الاقتصادية تتناسب مع خصائص كل إقليم.