المبعوث النووي الكوري الجنوبي يقوم بزيارة لروسيا

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غادر سيول اليوم الاثنين المبعوث النووي الكوري الجنوبي "لي دو هون" متوجها إلى مدينة "سانت بطرسبرغ" الروسية لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي "إيغور مورغولوف" حول الأوضاع الراهنة خاصة بعد انتهاء القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في هانوي.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن زيارة المبعوث النووي "لي" إلى روسيا تستهدف تقديم شرح حول موقف سيول المتعلق بالقضية النووية لكوريا الشمالية، والحصول على تأييد الجانب الروسي لهذا الموقف.وتجيء زيارة "لي" في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الشمالية إلى تعزيز علاقاتها مع روسيا في أعقاب قمة هانوي، حيث قام نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي "إيم تشون إيل" بزيارة لروسيا خلال الأسبوع الماضي، وأجرى لقاء مع نظيره الروسي "مورغولوف" واتفق مع على تعزيز التعاون الاقتصادي والإنساني بين البلدين.كما أجرى لقاء آخر مع نظيره الروسي "سيرجي فيرشينين" وناقش معه سبل التوصل إلى حل شامل لقضايا شبه الجزيرة الكورية.