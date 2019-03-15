سيول تعزز تبادلاتها العسكرية مع كل من بكين وطوكيو

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تخطط وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تعزيز تبادلاتها العسكرية مع كل من الصين واليابان خلال النصف الأول من هذا العام.وجاءت هذه الخطة في تقرير قدمته الوزارة اليوم الاثنين للجنة البرلمانية للشؤون الدفاعية، حيث قالت إنها تعتزم تطبيع علاقات التعاون والتبادلات العسكرية مع الصين، وتقوية التواصل معها بشأن إدارة الأزمات.وأكدت أنها ستبذل كل ما في وسعها لحل القضايا المعلقة بين كوريا واليابان، وخلق جو ملائم للتعاون الدفاعي بينهما.يشار إلى أنه من المقرر عقد محادثات بين وزيريْ الدفاع الكوري والصيني في شهر مايو القادم، وستكون تلك هي المحادثات الأولى من نوعها منذ يوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر من عام 2017. وسيقوم وزير الدفاع الكوري "تشونغ كيونغ دو" بزيارة للصين في شهر مايو القادم لحضور هذه المحادثات مع نظيره الصيني "ويي بونغ هه".كما سيقوم قائد القوات البرية الكورية الجنرال "كيم يونغ أو" بزيارة للصين أيضا في شهر مارس الجاري لتسليم رفات الجنود الصينين الذين قتلوا خلال الحرب الأهلية الكورية يوم الثالث من أبريل.وكانت الصين قد علقت التعاون والتبادلات العسكرية مع كوريا الجنوبية بعد أن أعلنت سيول وواشنطن عن نشر نظام الدفاع الجوي الصاروخي "ثاد" في كوريا الجنوبية يوم الثامن من شهر يوليو من عام 2016.ومن ناحية أخرى، سيتم عقد اجتماع بين القوات البرية الكورية واليابانية في مارس الجاري، واجتماع أمني ثلاثي بين كوريا الحنوبية والولايات المتحدة واليابان في مايو القادم.وأكدت وزارة الدفاع الكورية أنها ستعمل على تعزيز التعاون والتبادلات الدفاعية مع الدول المجاورة، وخلق ظروف ملائمة لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام الدائم فيها.