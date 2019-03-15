بان كي مون يوافق على رئاسة لجنة مكافحة الغبار الناعم

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قبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون" عرضًا لرئاسة اللجنة الوطنية الكورية لمحافحة الغبار الناعم.وقال مكتب الرئاسة في سيول أمس الأحد إن "نوه يونغ مين" كبير مساعدي الرئيس قد تقدم بهذا العرض إلى "بان كي مون" خلال لقاء بينهما، وأن الأمين العام السابق "بان" قد وافق على تولي منصب رئاسة اللجنة.وكان رئيس حزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير "سون هاك كيو" قد بادر بفكرة تأسيس منظمة مكونة من ممثلين عن الحكومة والبرلمان وجميع الطبقات الاجتماعية في وقت سابق من شهر مارس الجاري، ثم قبل الرئيس "مون جيه إين" توصية "سون" بأن يرأس"بان كي مون" تلك اللجنة.وأعرب "بان كي مون" عن سروره بالفرصة التي أتيحت له للمساهمة في مكافحة مشكلة الغبار الناعم.