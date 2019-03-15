الصين تدعو إلى استمرار المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة

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أكدت بكين على ضرورة استمرار التواصل بين واشنطن وبيونغ يانغ من خلال المحادثات.ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" موقف الحكومة الصينية في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، ردًّا على سؤال حول تصريحات نائبة وزيرة الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هي" بأن بلادها قد توقف المحادثات مع الولايات المتحدة.وقال المتحدث إن حكومته تولي اهتمامًا كبيرًا لتصريحات "تشيه" وكذلك لرد واشنطن، مشيرا إلى أن الجانبين عبرا عن رغبتهما في مواصلة المحادثات الثنائية عقب قمة هانوي، وأن بكين تنظر إلى نيتهما بصورة إيجابية.وكرر "شوانغ" دعوة بكين إلى الحلول السياسية والسلمية لقضايا شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار، وقال إن الحاجة تدعو إلى "نظرة متوازنة" للمصالح المعقولة للطرف الآخر.