وزارة الدفاع ترصد انتهاكات للاتفاق العسكري بين الكوريتين

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كشفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن رصدها لانتهاكات كورية شمالية للاتفاق العسكري بين الكوريتين الذي تم توقيعه في سبتمبر الماضي، ودعت إلى إجراء تصحيحات أكثر من 10 مرات.وقال "كيم دو جون" كبير مسؤولي السياسات بالوزارة في حديثه أمام اللجنة البرلمانية للدفاع الوطني أمس الاثنين، إن الانتهاكات وقعت بالقرب من خط الحدود.كما قال مسؤول آخر في الوزارة إن كوريا الشمالية تركت فوَّهة إطلاق النيران مفتوحة في خط المدفعية الساحلية في منطقة "كيه موري" في مقاطعة شمال "هوانغ هيه"، لكن تبين أنه لا توجد قطع مدفعية بداخله.كما وجهت اللجنة البرلمانية سلسلة من الأسئلة المتعلقة بقرار سيول وواشنطن المشترك بتقليص التدريبات العسكرية المشتركة، ورد وزير الدفاع "جونغ كيونغ دو" بأن البلدين الحليفين توصلا إلى الاتفاق بعد عدة أشهر من التنسيق، لدعم عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.وأضاف أن الجانبين حرصا على إجراء التعديل بطريقة لا تؤثر على الاستعداد الدفاعي المشترك، ونقل حق قيادة القوات المشتركة في زمن الحرب إلى كوريا الجنوبية.