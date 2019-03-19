قرار بإلزام الشركات الأجنبية العملاقة للتكنولوجيا بافتتاح فرع محلي

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أعلنت لجنة الاتصالات الكورية أمس الاثنين أنه سيتم إلزام الشركات التكنولوجية العملاقة، مثل غوغل وفيسبوك، التي ليس لديها مرافق تشغيل في كوريا الجنوبية أو عنوان محلي، بافتتاح فرع كوكيل داخل البلاد، كشرط لمواصلة أعمالها التجارية.وسيتم دخول القانون الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء.وسوف يتم تطبيق القانون على الشركات التي تتجاوز مبيعاتها السنوية تريليون وون، أي حوالي 900 مليون دولار، وكذلك الشركات التي لديها مليون مستخدم نشط يوميًا أو أكثر.وقالت اللجنة إن هذا الإجراء يأتي استجابة لشكاوى العملاء المحليين من صعوبة الاتصال بتلك الشركات في حالة حدوث خروق للمعلومات الخاصة، بسبب حواجز اللغة والمشكلات الأخرى.وسيُطلب من الوكيل المحلي لتلك الشركات تنفيذ التدابير التصحيحية لمعالجة شكاوى المستخدمين، مع ضرورة إبلاغ تلك التدابير إلى العملاء.