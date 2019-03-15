بومبيو يدعو إلى التحقق من نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية أولًا

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن التزام الرئيس "دونالد ترامب" بمستقبل مشرق لشعب كوريا الشمالية حقيقي للغاية، لكنه يجب أن يتبع إخلاء كوريا الشمالية من السلاح النووي أولًا.وخلال مقابلة مع محطة إذاعية محلية في ولاية "كنساس" أمس الاثنين، قال "بومبيو" أيضًا إن الولايات المتحدة ستواصل الحوار مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وعندما سُئل عن أسباب انهيار قمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الشهر الماضي في هانوي، أشار "بومبيو" إلى مجموعة من القضايا المتعلقة بـ "بالتوقيت والتسلسل"، موضحا أن الوصول إلى تسلسل صحيح بطريقة يتفق عليها الطرفان أمرٌ بالغ الأهمية لتخفيف التوتر على طول الحدود بين الكوريتين، وأضاف أن القضية في شبه الجزيرة الكورية شديدة الأهمية لشعب اليابان وكوريا الجنوبية والعالم بأسره.وأشار "بومبيو" أيضا إلى أن إدارة "ترامب" فرضت "أقصى العقوبات الاقتصادية في التاريخ" على كوريا الشمالية، لكنها حققت أيضا "أفضل مشاركة دبلوماسية واعدة في التاريخ" معها.