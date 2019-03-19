البرلمان الكوري يبدأ اليوم جلسة استجواب لمدة 4 أيام

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من المقرر أن يبدأ البرلمان الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء أولى جلسات الاستجواب هذا العام، حيث يقوم النواب باستجواب رئيس الوزراء "لي ناك يون" ووزرائه بشأن موقف الحكومة من القضايا السياسية الرئيسية، بما في ذلك إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.ومن المتوقع أن يعالج الحزب الديمقراطي الحاكم قضايا إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق مع كبار المسؤولين وتعديل صلاحيات التحقيق بين النيابة والشرطة، بينما من المتوقع أن ينتقد حزب كوريا الحرة، المعارض الرئيسي، أداء الحكومة بسبب انهيار قمة الشهر الماضي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في هانوي.ومن المتوقع أيضًا أن يستجوب النواب وزير العدل فيما يتعلق بالفضيحة الجنسية التي تورط فيها نائب وزير العدل السابق "كيم هاك أوي" في عام 2013، والجدل الأخير حول أحد الأندية في سيول.وسوف تعقد جلسة الاستجواب البرلمانية للشؤون الخارجية والتوحيد غدًا الأربعاء، والجلسة المتعلقة بالاقتصاد يوم الخميس، ثم الجلسة المتعلقة بقضايا التعليم والشؤون الاجتماعية يوم الجمعة.