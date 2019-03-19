المبعوث النووي الأمريكي يزور لندن لمناقشة نزع السلاح النووي

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من المقرر أن يزور الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغون" بريطانيا هذا الأسبوع، لطلب تعاون أوربا في نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أمس الاثنين إن "بيغون" سيزور لندن اليوم الثلاثاء لمناقشة "تنسيق الجهود لتحقيق تقدم في نزع السلاح النووي القابل للتحقق والنهائي" مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا.وخلال الزيارة، من المتوقع أن يناقش "بيغون" تنفيذ المجتمع الدولي للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وجمع الآراء حول كيفية حث كوريا الشمالية على التخلي عن الأسلحة النووية.وعقب انهيار القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في الشهر الماضي، سافر "بيغون" إلى نيويورك حيث تحدث مع أعضاء مجلس الأمن الدولي، بشأن تنفيذ العقوبات وقمة هانوي.