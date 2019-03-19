الولايات المتحدة تحقق في حرائق سيارات كيا وهيون ديه

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بدأت السلطات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقات في حرائق المحركات التي تشمل سيارات كيا وهيون ديه.وقال "ويليام تونغ" النائب العام في ولاية "كونكتيكت" في بيان صدر أمس الاثنين إن التحقيقات تبحث في "أفعال أو ممارسات غير عادلة أو مضللة محتملة"، قامت بها شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية.وأضاف أن مكتبه هو أحد الجهات التي تقود التحقيقات متعددة الولايات، والتي تتناول التقارير المقلقة حول الاشتعال التلقائي في سيارات كيا وهيون ديه.وأضاف "تونغ" أن مكتبه على دراية بحوادث الاشتعال المتعددة التي وقعت في "كونكتيكت"، بما في ذلك المركبات التي تم استدعاؤها وإصلاحها بالفعل، ووصف المسألة بأنها "خطيرة".ويذكر أن الشركات الكورية كانت قد استدعت أكثر من 2 مليون سيارة منذ عام 2015، لمعالجة مختلف المشاكل المسببة لحرائق المحركات.وقد ذكرت وكالة رويترز في نوفمبر الماضي أن المدعين الفيدراليين الأمريكيين بدؤوا تحقيقات جنائية حول شركتي كيا وهيون ديه، لتحديد ما إذا كانت عمليات استدعاء السيارات المعيبة قد تمت بصورة صحيحة.