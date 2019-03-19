الحكومة تخطط لتخفيض مستويات الغبار الناعم إلى النصف حتى عام 2022

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اتفقت وزارة المحيطات ومصائد الأسماك ووزارة البيئة على العمل وتوحيد الجهود لتخفيض مستويات الغبار الناعم إلى النصف في موانئ البلاد، حتى عام 2022.وفي هذا السياق، وقعت الوزارتان اتفاقا في هذا الشأن في المجمع الحكومي في سيول اليوم الثلاثاء.وبموجب الاتفاق، ستعمل الوزارتان بشكل مشترك على تطبيق التدابير الرئيسية للحد من الغبار الناعم في مناطق الموانئ، من خلال تنظيم مستويات عنصر الكبريت في زيت السفن.وستقوم الوزارتان أيضًا بزيادة معدات مناولة البضائع الصديقة للبيئة، وإنشاء نظام دقيق لمراقبة مستويات الغبار في الموانئ.وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم الوزارتان بتطبيق تدابير طارئة للحد من الغبار عند ارتفاع مستوياته ارتفاعًا حادًّا.