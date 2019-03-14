إطلاق هواتف سام سونغ غلاكسي إس 10 - 5 جي أوائل أبريل

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من المتوقع أن يتم إطلاق هواتف "غلاكسي إس 10 - 5 جي" في أوائل شهر أبريل المقبل بشكل متأخر عن الجدول الزمني المخطط أصلا.وكانت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات وشركات الاتصالات المتنقلة الثلاث قد خططت لإطلاق هذه الهواتف في أواخر شهر مارس الجاري، ولكن تم تأجيل الموعد بسبب طول فترة التأكد من جودة المنتج، وتأخر تحديد رسوم شبكة الجيل الخامس وسعر الأجهزة.وتخطط شركة "سام سونغ" لإطلاق تلك الأجهزة التي تعد الأولى عالميا التي تعمل بتقنية بتقنيات الجيل الخامس، يوم العاشر من أبريل على أبعد تقدير، نظرا لأن الخدمة التجارية لشبكة الاتصال بالجيل الخامس ستبدأ يوم الحادي عشر من أبريل.وفي وقت سابق، قالت شركة "فيريزون كوميونيكيشنز" الأمريكية أنها ستطلق شبكة الجيل الخامس يوم الحادي عشر من أبريل.