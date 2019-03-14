الحكومة الكورية تقدم دعمًا نقديًّا للشباب الباحثين عن عمل

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تخطط الحكومة الكورية لتوفير دعم نقدي للباحثين عن العمل من الشباب، لمساعدتهم في البحث عن عمل.وفي هذا الإطار، سيحق للأفراد العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا، من الحاصلين على شهادة الثانوية أو شهادة جامعية، أو الذين تركوا دراستهم خلال آخر سنتين، أن يتقدموا للالتحاق ببرنامج الدعم بدءا من الأسبوع القادم.ولكن يشترط أن يكون المتقدم من الأسر ذات الدخل الشهري الأقل من 120% من متوسط الدخول الوطنية، كما يمكن التقديم للحاصلين على وظائف بدوام جزئي إذا كانت ساعات عملهم الأسبوعية أقل من 20 ساعة.وتبلغ قيمة الدعم النقدي 500 ألف وون شهريًّا، لمدة تصل إلى ستة أشهر.وسيتم منح هذه المساعدات لـ80 ألف عاطل عن العمل في عام 2019، بحيث يتلقى المتقدم بطاقة نقاط بقيمة 500 ألف وون، يمكن استخدامها كل شهر للحصول على سلع وخدمات معينة.