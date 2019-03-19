الوزراء يتعهدون بإجراء تحقيقات شاملة في القضايا المثيرة للجدل

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اعتذر وزير الداخلية والسلامة "كيم بو كيوم" للشعب الكوري عن التواطؤ المزعوم بين الشرطة ونجوم الكي بوب المتورطين في قضية الملهى الليلي "الشمس المحترقة"، والتي تتضمن فضيحة مخدرات وفضيحة جنسية كبيرة.وفي مؤتمر صحفي طارئ اليوم الثلاثاء، تعهد "كيم" بالوصول إلى حقيقة جميع الادعاءات واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يثبت ارتباطه بالتواطؤ المزعوم.كما قال وزير العدل "بارك سانغ كي" في المؤتمر الصحفي أيضًا إنه سيتم تمديد فترة تحقيقات لجنة مراجعة القضايا المثيرة للجدل لمدة شهرين، من أجل إجراء المزيد من البحث والتحقيق في عدد من القضايا.وتشمل تلك القضايا تورط نائب وزير العدل السابق "كيم هاك أوي" في تلقي خدمات جنسية من خلال مقاول إنشاءات، وقضية انتحار الممثلة "جانغ جا يون"، التي قالت في مذكرة انتحارها إنها أجبرت على القيام بأعمال جنسية لشخصيات ذات نفوذ.وقال "بارك" إن اللجنة ستبحث في تستر النيابة أو الشرطة المحتمل وفي أي عيوب شابت تحقيقات القضيتين، مؤكدا على أن النيابة ستبدأ تحقيقاتها إذا وجدت اللجنة أي مخالفات.وجاءت تصريحات اليوم الثلاثاء بعد يوم واحد من أوامر الرئيس "مون جيه إين" بإجراء تحقيق شامل في قضية الملهى الليلي، وإعادة النظر في المزاعم المتعلقة بنائب وزير العدل السابق والممثلة الراحلة، بعد الجدل الكبير بين الشعب الكوري.