مون يسلط الضوء على السياسة الجنوبية الجديدة

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن السلام والازدهار وتحقيق خريطة اقتصادية جديدة في شبه الجزيرة الكورية تعد أهدافًا يمكن تحقيقها إلى جانب سياساته الشمالية والجنوبية الجديدة.وفي أول اجتماع مع وزراء حكومته منذ عودته من الجولة التي شملت 3 دول في جنوب شرق آسيا، قال "مون" إن السياسة الجنوبية الجديدة تقع في صلب استراتيجية التنمية الوطنية لكوريا الجنوبية.وتمثل السياسة الجنوبية الجديدة مبادرة "مون" التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، بينما تهدف سياسته الشمالية الجديدة إلى تحقيق نفس الهدف مع روسيا والصين.وأكد "مون" على أن تكتل آسيان الإقليمي المكون من 10 بلدان يعتبر أحد أسرع المناطق نموًّا في العالم، وقال إنه يتعين على كوريا الجنوبية أن تتعاون مع تلك المنطقة للوصول إلى مستقبل يسوده السلام والرخاء المشترك في آسيا.وأشار "مون" إلى أن قادة بروناي وماليزيا وكمبوديا أكدوا مجدَّدًا دعمهم لجهود السلام التي تقوم بها سيول.وطلب الرئيس من المسؤولين سرعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في رحلته الأخيرة، والإعداد الكامل لقمة كوريا الجنوبية ورابطة آسيان التي ستستضيفها سيول في نوفمبر القادم.