مدينة أمريكية تعتمد مشروع قانون لتكريم ضحايا الاسترقاق الجنسي

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اعتمدت مدينة صغيرة في ولاية كاليفورنيا بيانًا ومشروع قانون لتكريم ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني خلال الحرب العالمية الثانية.ووفقًا لمؤسسة "جين داك" و"كيونغ سيك كيم" أمس الاثنين، فقد اعتمد مجلس مدينة "ميلبرا" القرار الأسبوع الماضي، في اليوم العالمي للمرأة.وبعد تبني القرار، قال عمدة المدينة إنه يجب ألا ننسى القصص المؤلمة لنساء المتعة والتي تنكرها الحكومة اليابانية، وأنه يجب أن نحكي هذه القصص للأجيال القادمة ونقوم بتصحيح التاريخ.وأضاف أن العنف الجنسي والاتجار بالبشر الذي ارتكبه الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية جريمة يجب ألا تتكرر مرة أخرى.وتقع مدينة "ميلبرا" بالقرب من مدينة "سان فرانسيسكو"، حيث تم بناء نصب تذكاري لإحياء ذكرى نساء المتعة.