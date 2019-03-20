ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في فبراير

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انتعش مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية في شهر فبراير، للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، بسبب الارتفاع في أسعار المنتجات الصناعية.ووفقًا لتقرير صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، وصل مؤشر أسعار المنتجين إلى 103.81 نقطة في الشهر الماضي، بارتفاع بلغ 0,1% مقارنة بالشهر الأسبق.وتمثل هذه القراءة أول زيادة شهرية منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.وقال البنك المركزي إن هذه الزيادة ترجع إلى زيادة بنسبة 0.3% على أساس شهري في أسعار السلع الصناعية، وسط الاتجاه التصاعدي الأخير في أسعار النفط والمواد الخام.