سيول وموسكو تتفقان على التعاون في نزع السلاح النووي

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أجرى المبعوثان النوويان لكوريا الجنوبية وروسيا محادثات لمناقشة التعاون بين البلدين، لتحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية في سيول إن كبير المبعوثين النوويين الكوري الجنوبي "لي دو هون" قد اجتمع مع نظيره الروسي "إيغور مورغولوف" في "سان بطرسبرغ" أمس الثلاثاء.ووفقًا للبيان، استمرت المحادثات لأكثر من أربع ساعات، حيث تبادل الجانبان خلالها تقييمهما للقمة الأمريكية الكورية الشمالية التي انعقدت في هانوي، والوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية، كما عقدا أيضًا مناقشات معمقة حول جهودهما في تحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.وقال البيان إن البلدين اتفقا على العمل معًا لتحقيق النزع الكامل للسلاح النووي، وإقامة السلام الدائم في المنطقة.كما اتفقا أيضًا على أنه يتعين على الدول ذات الصلة التعاون الوثيق لمساعدة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على مواصلة الحوار وتحقيق تقدم كبير.