بولتون يحذر بيونغ يانغ من إجراء تجربة نووية أو صاروخية جديدة

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حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" من أن قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية أو صاروخية جديدة سيكون له "تأثير حقيقي" على الرئيس "دونالد ترامب".جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة "فوكس بزنس" أمس الثلاثاء، حيث أشار "بولتون" إلى أن ترامب قال بنفسه إنه سيشعر بخيبة أمل كبيرة إذا استأنفت كوريا الشمالية تجاربها النووية أو الصاروخية.وقال "بولتون" إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" تعهد بعدم إجراء اختبارات جديدة عدة مرات، ولكن إذا قرر استئناف تلك التجارب مجدَّدًا فسوف يكون لذلك تأثير حقيقي على "ترامب".وأضاف أن "ترامب" منح كوريا الشمالية فرصة حقيقية لمستقبل اقتصادي مشرق إذا تخلصت من أسلحة الدمار الشامل وبرامجها للصواريخ الباليستية، كما فتح ترامب باب المستقبل الاقتصادي المشرق أمام "كيم"، مشيرًا أن الأمر متروك للكوريين الشماليين لولوج هذا الباب.