المستشار الأمني الرئاسي يحث كوريا الشمالية على كسر جمود المحادثات النووية

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حث المستشار الأمني الخاص للرئيس "مون جيه إين" كوريا الشمالية على اتخاذ "إجراء فعلي" تجاه نزع سلاحها النووي كوسيلة لكسر الجمود في المحادثات مع الولايات المتحدة.وطرح "مون جونغ إين" هذا الموقف من القضايا كورية الشمالية في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية نُشِرت أمس الثلاثاء، حيث أشار إلى أن الوقت قد حان لكي تتخذ كوريا الشمالية خطوتها.وقال "مون" إنه على الرغم من أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد أخبر الرئيس "مون جيه إين" بتفكيك 30% من موقع الصواريخ في "سوهيه"، بما في ذلك 20% من منصة الإطلاق، إلا أن "كيم" لم يقدم أي أدلة على ذلك حتى الآن، ودعا "مون" إلى تنفيذ "نوع ما من المراقبة أو التفتيش"، حيث لم يتم التأكد أيضا من أن كوريا الشمالية هدمت فعلا ثلثي موقعها النووي في "بونغ كيه ري".وشدد المستشار الرئاسي الكوري الجنوبي على ضرورة أن تتحلى كوريا الشمالية بالشفافية فيما يتعلق بمنشآتها ذات الصلة بالأسلحة النووية، معربًا عن مخاوفه من التكهنات الدائرة بأن بيونغ يانغ تستعد لإطلاق صاروخ بعيد المدى، محذرا من أن ذلك سيكون بمثابة "كارثة"، وسوف يؤدي إلى عواقب وخيمة على الجهود الدبلوماسية المستمرة لحل قضية نزع السلاح النووي.