سيول تنفي اقتراح عقد قمة ثلاثية مع واشنطن وبيونغ يانغ

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نفى المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي تقريرًا إعلاميًّا يفيد بأن سيول اقترحت عقد قمة ثلاثية تضم الكوريتين والولايات المتحدة، في أعقاب انهيار القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ، التي عقدت الشهر الماضي في هانوي.وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الكورية "كيم أوي كيوم" للصحفيين اليوم الأربعاء، إن سيول لم تتقدم بهذا الاقتراح، وأنه ليس لديها أي خطط للقيام بذلك.وكانت صحيفة محلية قد ذكرت صباح اليوم الأربعاء نقلًا عن مصدر دبلوماسي، أن حكومة سيول قد اقترحت مؤخرًا على الولايات المتحدة عقد قمة ثلاثية، لكن واشنطن رفضت ذلك وفقًا لتقرير الصحيفة. وادعى التقرير أن وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" هي التي نقلت هذه الفكرة إلى وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو".كما قالت الصحيفة إن مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ" اقترح أن يتم نزع السلاح النووي على مراحل خلال محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي "جون بولتون" يوم الاثنين الماضي.ومع ذلك، رفض المتحدث الرئاسي تأكيد صحة هذه التقارير، قائلًا إنه لا يمكن الكشف عن تفاصيل المحادثات الهاتفية.