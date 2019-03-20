رئيس الوزراء الكوري ينفي عقد مناقشات حول إيفاد مبعوث إلى بيونغ يانغ

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نفى رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "لي ناك يون" وجود نقاش بين سيول وكوريا الشمالية حول إمكانية إرسال مبعوث خاص إلى بيونغ يانغ.صرح "لي" بذلك خلال جلسة استجواب برلمانية أمس ردًّا على سؤال عما إذا كانت الحكومة لديها مثل هذه الخطة، في أعقاب انهيار القمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.وردا على سؤال حول موعد انعقاد القمة الرابعة بين الكوريتين، قال "لي" إنه من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية عقد القمة أو توقيتها، مشيرا إلى أنه على الرغم من عدم وجود استعدادات حاليا لعقد لقمة أخرى، إلا أن الوقت قد حان لتتحدث الكوريتان عن ذلك.وفيما يتعلق بجهود الحكومة للحد من الأخبار الزائفة، أقر رئيس الوزراء بمحدودية الوسائل القانونية لمواجهة مثل هذه المشكلات ما لم تكن تتضمن أمرًا غير قانوني، كالتشهير والسب والقذف.وقال إن المعلومات الكاذبة التي تنشرها وسائل الإعلام وتسبب اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية يتم التعامل معها من قبل لجنة الخدمات المالية وخدمة الرقابة المالية.